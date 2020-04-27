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Aktüel

Sokaklar doldu taştı

Korona virüs salgınına karşı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’un Çarşamba ilçesinde vatandaşlar, şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.

2020-04-27 15:22:32 -
Sokaklar doldu taştı

Korona virüs salgınına karşı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’un Çarşamba ilçesinde vatandaşlar, şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.


4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk gününde vatandaşlar, şehir merkezinde banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Salgında en çok dikkat edilmesi kural olan sosyal mesafe kuralını vatandaşların umursamadığı görülürken, Çarşamba polisi sık sık ekip araçlarından sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekliliği üzerine anons yaptı.


Şehir merkezinde yaşanan yoğunluk gün boyunca sürdü.

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