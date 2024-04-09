Sokak röportajında yaşlı amcaların garip halleri! 5 Türk devleti sayar mısınız?
Sokak röportajında 5 Türk devleti sayar mısınız? Sorusuna cevap veren yaşlı amcaların garip halleri sosyal medyada viral oldu.
Sokak röportajında bir muhabir, "5 Türk devleti sayar mısınız?" diye sordu. Soruya cevap veren yaşlı adam, “Azerbaycan” dedi.
Arkadan söze katılan diğer yaşlı amca "Almanya, Fransa" gibi ülkeleri saydı, diğer yaşlı adam ise bunların Türk devleti olmadığını belirtti. Arkadan konuşan kişi ise yaşlı adama hitaben "Okumuşluğun yok mu senin?" şeklinde güldüren bir yorumda bulundu.
Yayınlanan bu video kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.
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