Sokak röportajında bas bas bağırmıştı! 'Bu ablamız baya sallamış'
'Kanser hastaları ilaçlarını alamıyor' sözleriyle sosyal medyada gündem olan genç kadının iddialarının doğru olmadığı olmadığı ortaya çıktı.
Bir sokak röportajında 'Kanser hastaları ilaçlarını alamıyor' diyen kadının yalan söylediği ortaya çıktı.
Konuyla ilgili bir paylaşım yapan ve 10 senedir eczacı olduğu ifade eden adam, kanser hastalarının ilaçlarının devlet tarafından karşılandığını ve vatandaşların beş kuruş para ödemediğini söyledi.
Bir video yayınlayan eczacı şunları söyledi:
Bu ablamız buradan sallamış. Kanser hastaları, şeker hastaları ve tansiyon hastaları ilaçlarını alıyor. Yalana gerek yok. Alamayan varsa gelsin.
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