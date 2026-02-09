  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Umman'da müzakere yapılmıştı: İsrail'den ABD'ye flaş İran teklifi! Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakıldı TBMM'deki taciz davasında flaş gelişme CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı Gazze gündemden düşürüldü yerine ICE operasyonları oturtuldu 'Biz yaptık' itirafı! Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı Rusya 'durum kritik' diyerek duyurdu: ABD ülkeyi boğuyor Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!
Gündem Sokak provokatörlerine tahliye!
Gündem

Sokak provokatörlerine tahliye!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sokak provokatörlerine tahliye!

Sokak röportajları adı altında sokaklarda milleti karşı karşıya getiren provokatörler Arif Kocabıyık ile Hasan Köksoy, provokasyon ve cumhurbaşkanına hakaret suçlarından 66 gün süren tutukluluklarının ardından bugün tahliye edildi.

İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ile Kendine Muhbir kanalıyla tanınan Hasan Köksoy, yaptıkları sokak röportajlarındaki provokatör ifadeler ve halkı karşı karşıya getirdikleri için toplumda büyük öfke çekiyordu. Provokasyon ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 66 gün süren tutukluluk süresinin ardın çıkarıldıkları mahkemede Kocabıyık ve Köksoy hakkında tahliye kararı verildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

YouTube’da “Kendine Muhabir” kanalıyla tanınan Hasan Köksoy, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Köksoy, bir gece nezarethanede kaldığını, ardından sağlık kontrolünden geçirilerek savcılığa sevk edildiğini aktarmıştı.

FARE YENİDEN SOKAKLARDA

CHP’nin fonları nedeniyle ismi ‘Banmakatik faresi’ lakaplı İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık ise son bir ay içinde üç kez tutuklama talebiyle hâkim karşısına çıktı. 7 Mayıs’ta tutuklanan Kocabıyık, 14 Mayıs’ta yeniden gözaltına alınmış ve 15 Mayıs’ta ikinci kez tutuklanmıştı. 26 Mayıs’ta tahliye edilen Kocabıyık hakkında yeniden tutuklama talebiyle işlem başlatılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23