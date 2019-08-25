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Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti... Defalarca bıçaklayıp, darp edip kaçtılar

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada bir şahıs önce defalarca bıçaklandı daha sonra ise darp edildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 08:23
Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti... Defalarca bıçaklayıp, darp edip kaçtılar

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada bir şahıs önce defalarca bıçaklandı daha sonra ise darp edildi. Şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi.


Olay, saat 01.00 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesi Sakarya Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Önce karı koca ve bir kadın grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Daha sonra taraflar arasında sözlü devam eden tartışmaya dahil olan erkek grubundan bir kişi tartıştıkları kadının kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.


Bıçaklayan şahsı kovaladı


Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve kanlar içerisinde kalan vatandaş, yerden kalkarak kendini bıçaklayan şüpheliyi kovalamaya çalıştı. Bıçaklayan şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaşırken yaralı vatandaş ise ileride bulunan bir otomobile zarar vermek için geri döndü. Otomobile zarar vermeye çalışan yaralı, otomobilin sahibi olduğu iddia edilen kişi tarafından aldığı darbeler ve aşırı kan kaybı sonucunda yol kenarına yığıldı.


“Adama ne olacaksa olsun”


Olay yerinden uzaklaşmak isteyen otomobilin sürücüsüne engel olmak isteyen yaralı şahsın eşine sürücünün yanındaki kişi ise “adama ne olacaksa olsun” diyerek acılı kadına bağırdı. Acılı kadın kanlar içerisinde yerde yatan kocasına koştu.


Kıyafetlerini çıkarıp tampon yaptı


Gözyaşları içerisinde ağır yaralanan kocasına seslenen kadının yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Çevredeki vatandaşlar yaralı şahsa ilk müdahalesini yaparken yaralının eşi ise kıyafetlerini çıkarıp şahsa tampon uyguladı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, kaçan bıçaklı saldırganı yakalama çalışması başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 08:23
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