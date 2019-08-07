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Sokak ortasında vahşet! Akraba kavgasında kan aktı

İstanbul Bahçelievler'de, aralarında husumet olduğu belirtilen akrabalar arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:53
Sokak ortasında vahşet! Akraba kavgasında kan aktı

Bahçelievler’de aralarında husumet bulunan akrabaların kavgasında kan döküldü. Olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler’de aralarında husumet bulunan akrabalar akşam saatlerinde yolda karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada araç içerisinde bulunan taraflardan biri silahıyla ateş açtı. Olayda ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla yaralandı.

Saldırganlar kovalandı

Daha sonra araçla kaçmaya karışan saldırganları aile yakınları silah ve sopalarla kovaladı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de çevrede yaptığı araştırmanın ardından güvenlik kameralarını inceledi. Olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:53
  1. Bahçelievler
  2. silahla yaralama

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