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Yaşam Sokak ortasında tuvaletini yapan ve polise tekme atan şahıs gözaltına alındı
Yaşam

Sokak ortasında tuvaletini yapan ve polise tekme atan şahıs gözaltına alındı

Tekirdağ'da sokak ortasında tuvaletini yaparak esnafa rahatsızlık veren ve polise tekme atan şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 01:03:00 -
Sokak ortasında tuvaletini yapan ve polise tekme atan şahıs gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine yol kenarına tuvaletini yapan şahıs, esnafa rahatsızlık verdi. Polislere de mukavemet eden şahıs gözaltına alındı.

Sokak ortasında tuvaletini yaptı

Akşam saatlerinde 14 Kasım Caddesi üzerinde M.A. isimli şahıs, açık işyerlerine giderek, esnaflardan şarj aleti istedi. İstediği olmayınca öfkesine hakim olamayan M.A. tavırlarıyla esnafı canından bezdirdi. Hiç kimseye aldırış etmeyen şahıs, kaldırıma çıkıp bir de tuvaletini yaptı.

Polislere tekme attı

Çileden çıkan esnaf, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli şahsı yakaladı. Polislere de tekme atarak, mukavemet gösteren saldırgan gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

Karakola ifade için giden esnafın ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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