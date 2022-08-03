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Yerel Sokak ortasında kadına şiddet! Karısının kafasına taşla vurdu
Yerel

Sokak ortasında kadına şiddet! Karısının kafasına taşla vurdu

Adıyaman’da, kocası tarafından sokak ortasında kafasına taşla vurulup darp edilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 20:31:00 - 2022-08-03 20:40:08

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Hastane Kavşağı yakınlarında G.K. isimli kadın, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kocası tarafından darp edildi.

Adıyaman'da, kocası tarafından sokak ortasında kafasına taşla vurulup darp edilen kadın

Kafasına aldığı taş darbesi sonrası yaralanan ve yere yığılan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. G.K.’nın yakınları, G.K.’nın sürekli eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti.

Öte yandan, eşine şiddet uygulayarak yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan kocanın yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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