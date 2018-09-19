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Sokak ortasında dövülmüştü, gerçek nedeni ortaya çıktı!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde geçtiğimiz günlerde sokak ortasında saldırıya uğrayan yaşlı adamın, oğlunun işlediği cinsel saldırı suçu yüzünden darp edildiği iddia edildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:55
Sokak ortasında dövülmüştü, gerçek nedeni ortaya çıktı!

15 Eylül Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında ilçe merkezinin en işlek noktasında meydana gelen olayda A.K. (57), 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğrayarak yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan A.K. tedavi altına alınmıştı. A.K.’nin ruhsal sorunları olduğu belirtilen oğlu B.K.'nin cinsel saldırı suçu üzerine kendisine yapılan uyarılara duyarsız ve ilgisiz kalması nedeniyle 3 kişi tarafından darp edildiği iddia edildi.

A.K’nin kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan ve savcılığın tutuklamasını talep ettiği B.K’nın psikolog gözetiminden geçmesinin beklendiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 10:55
  1. Tekirdağ
  2. Malkara
  3. cinsel istismar
  4. Dayak
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