0553 313 94 23

Sokak ortasında dehşet! Genç kızı yere yatırıp başına parke taşıyla vurdu

Kocaeli'de bir ambalaj fabrikasının kurulumu için Polonya'dan gelen ekipte yer alan bir işçi, sokak ortasında bir genç kıza saldırdı. Takip ettiği kızın elleriyle ağzını kapatıp yere yatıran saldırgan, direnince başına parke taşıyla vurdu.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:56
Sokak ortasında dehşet! Genç kızı yere yatırıp başına parke taşıyla vurdu

Kocaeli'de bir ambalaj fabrikasının kurulumu için Polonya'dan gelen ekipte yer alan bir işçi, sokak ortasında bir genç kızı taciz etti. Takip ettiği kızın elleriyle ağzını kapatıp yere yatıran saldırgan, direnince başına parke taşıyla vurdu. Bağırışlar üzerine vatandaşlar yardıma koşunca kaçan saldırgan polisin MOBESE kameralarını incelemesinin ardından kaldığı otelde yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAFASINA PARKE TAŞIYLA VURDU

Habertürk’ün haberine göre korkunç olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 24 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında yaşandı. Alikahya Mahallesi'nde halk otobüsünden inerek evine doğru yürüyen 20 yaşındaki A.U., Polonya vatandaşı Lukasz M. (28) tarafından tacize uğradı. A.U.'nun indiği durağın karşısında bulunan otelde kalan Lukasz M. genç kızın peşine takıldı. Lukasz M. bir süre takip ettiği A.U.'yu karanlık bir sokakta sıkıştırıp elleriyle ağzını kapattı ve yere yatırdı. Saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine yerde bulduğu parke taşıyla A.U.'nun kafasına vurdu. Bu sırada bağrışmaları duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Bunun üzerine saldırgan kaçtı, genç kız hastaneye kaldırıldı.

MOBESE KAMERALARINDAN YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyerek zanlıyı kaldığı otelde yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Lukasz M. tutuklanarak Kandıra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

"BALKONDAN ATLAYARAK KURTARMIŞ"

A.U.'nun ablası Nazlı E. olayı Habertürk'e anlattı. Kız kardeşinin halen tedavi gördüğünü belirten Nazlı E. "Buraya bir ambalaj fabrikasının kurulumu için gelmişler. Kız kardeşimin bağırması üzerine sağ olsun Mesut diye bir kişi balkondan atlayarak kardeşimi kurtarıyor. Daha sonra polis otele gidip herkesi tek tek inceliyor ve sonrasında gözaltına alınıyor. Otel sahibi de saldırganı korumuş. Sigara almaya gidip geldiğini söylemiş. Tacizciyi korumak nasıl bir şeydir?" dedi.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 12:56
  1. Kocaeli
  2. sokak olayları
  3. sokak ortasında dehşet
  4. parke taşı
  5. Kadına Şiddet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den flaş Janssen kararı!
    1. Fenerbahçe'den flaş Janssen kararı!
    2. İstanbul'da dehşet! 120 kişi hastaneye..
    3. Köprüye bıraktığı küçük notlarla 6..
    4. 'Peygamberime aşığım' diyen Mazhar..
    5. Anne babalar dikkat! Bu çekirdekler..
    6. Hindistan'da şiddetli yağışlar 64 can..
    7. Sokak ortasında dehşet! Genç kızı yere..
    8. Filistinli Temimi'nin resmini yapan 2..
    9. Bu vahşet ne zaman sona erecek? 11..
    10. Beşiktaş Chadli transferini bitiriyor!
    11. ''Siz salaklık etmek istiyorsanız ben..
    12. İşte Tolga Ciğerci'nin yeni adresi!
    13. AK Partili Cevdet Yılmaz duyurdu:..
    14. ''İstanbul dünyanın yeni altın merkezi..
    15. İtfaiyecilerden Çipras'a flaş..
    16. İsrail ve Ürdün arasında Kızıldeniz..
    17. Antep fıstığı hırsızlığına fotokapanlı..
    18. Malanji'den Türkiye övgüsü: Bencil bir..
    19. Zimbabve'de 38 yıl sonra Mugabesiz ilk..
    20. Irak Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!