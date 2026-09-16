Geri vites tarihe karışıyor! İşte yeni sistem!
Dünyaca ünlü otomobil markaları, klasik geri vitesi kaldırarak yeni nesil bir sisteme geçiyorlar.
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Dünyaca ünlü otomobil markaları, klasik geri vitesi kaldırarak yeni nesil bir sisteme geçiyorlar.
Ferrari, Lamborghini ve Aston Martin'in bazı hibrit süper otomobillerinde artık geleneksel geri vites dişlisi bulunmuyor. Bunun yerine geri hareket, elektrik motorlarının ters yönde çalıştırılmasıyla sağlanıyor.
KLASİK GERİ VİTES DİŞLİSİ TARİHE KARIŞIYOR İçten yanmalı motorlu otomobillerde geri hareket, şanzıman içerisindeki özel bir geri vites dişlisiyle sağlanıyor. Elektrik motorlarında ise dönüş yönü elektronik olarak değiştirilebildiği için ayrı bir geri vites mekanizmasına ihtiyaç duyulmuyor. Bu sayede üreticiler daha hafif, daha kompakt ve daha verimli aktarma organları geliştirebiliyor.
FERRARİ SF90'DA GERİ HAREKETİ ELEKTRİK MOTORLARI SAĞLIYOR Bu teknolojinin en dikkat çekici örneklerinden biri Ferrari SF90 Stradale. Modelde geri hareket, ön aksta bulunan elektrik motorları tarafından gerçekleştiriliyor. Ferrari, bu çözüm sayesinde şanzımanda hem ağırlık hem de yer tasarrufu sağlandığını belirtiyor.
ÜRETİCİLER NEDEN BU SİSTEMİ TERCİH EDİYOR? Elektrik motorlarıyla geri hareket sağlanmasının birçok avantajı bulunuyor. Bunlar arasında: Daha hafif şanzıman yapısı Daha az mekanik parça kullanımı Daha kompakt aktarma organları Şanzıman içerisinde daha fazla alan kazanılması Elektrik motorunun anlık torkundan yararlanılması Hibrit sistemin mevcut elektrik motorlarının farklı görevlerde kullanılabilmesi yer alıyor.
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