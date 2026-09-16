Geri vites tarihe karışıyor! İşte yeni sistem!

KLASİK GERİ VİTES DİŞLİSİ TARİHE KARIŞIYOR İçten yanmalı motorlu otomobillerde geri hareket, şanzıman içerisindeki özel bir geri vites dişlisiyle sağlanıyor. Elektrik motorlarında ise dönüş yönü elektronik olarak değiştirilebildiği için ayrı bir geri vites mekanizmasına ihtiyaç duyulmuyor. Bu sayede üreticiler daha hafif, daha kompakt ve daha verimli aktarma organları geliştirebiliyor.