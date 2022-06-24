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Yerel Sokak ortasında çatıştılar
Yerel

Sokak ortasında çatıştılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 2 kişi sokakta çatıştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 03:27:00 -
Sokak ortasında çatıştılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.10 sıralarında Perşembe beldesinde meydana geldi. Sokak üzerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. C.Y. silahı çıkarıp Serkan Albayoğlu'na ve yanında bulunan A.O.'yu kurşun yağmuruna tuttu. Serkan Albayoğlu alnından yediği kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken yaralı olan A.O. olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.Y. ise olaydan sonra ekiplere teslim oldu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Albayoğlu'nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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