Sokak köpekleriyle ilgili yasada flaş gelişme! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, meclis çalışmalarının uzayacağını, başıboş sokak köpekleri ile ilgili yasa çalışmasının bir sonraki döneme kalabileceğini aktardı.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar partisi, gündeme gelen yasa tekliflerinin yetişmeyeceğini fark edince TBMM’nin çalışmasını temmuz ayı sonuna kadar uzatmayı planlıyor. Bu dönemde en çok tartışılacak yasa, vergi düzenlemelerini de içeren paket olacak. Pakette, enerjiden, ormana, madenden yenilenebilir enerjiye kadar her şey var. Sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması ve uyutulmasına ilişkin tartışmalı maddeler içeren yasa teklifinin bir sonraki döneme kalabileceği iddia ediliyor.

Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalı düzenleme konusunda ise kafalar karışık. Teklifin bir an önce yasalaşmasını isteyenler olduğu gibi, hazırlanan taslağın yeterince tartışılmadığını, bu nedenle de önümüzdeki döneme kalabileceğini iddia edenler bulunuyor."

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