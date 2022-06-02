Sokak köpeklerine sopa ile saldırdı tepki gösteren kadını darbetti!
Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokak köpeklerine sopa ile saldıran şahıs, kendisine tepki gösteren kadını da darbetti.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir sitede sokak köpeklerine sopa ile saldıran şahıs, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Çankaya ilçesinde bir sitede sopa ile sokak köpeklerine saldıran şahıs, köpekleri saldırıdan korumaya çalışan kadını da sopa ile darbetti.
Saldırı anı kaydedildi
Yaşanan saldırı anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.