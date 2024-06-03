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Gündem Sokak köpekleri yaralamıştı! 7 yaşında evden çıkmak istemiyor
Gündem

Sokak köpekleri yaralamıştı! 7 yaşında evden çıkmak istemiyor

Yeniakit Publisher
2024-06-03 15:52:38 - 2024-06-03 15:52:37
Sokak köpekleri yaralamıştı! 7 yaşında evden çıkmak istemiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, okulun bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ikinci sınıf öğrencisi Duru Fidanboylu, yaşadığı korku yüzünden evden çıkamıyor.

Muğla'da Karaova Mahallesi'nde yaşayan ve buradaki ilkokulda eğitim gören 7 yaşındaki Fidanboylu, 24 Mayıs'ta okulun bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Yardıma koşan bir velinin müdahalesiyle köpekten kurtulan öğrenci, bölgeye yakın sağlık ocağına götürüldü. Karın ve bel bölgesinde ısırık ve derin pati izleri oluşan küçük kız, büyük korku yaşadı. Saldıran köpek ile beraberindeki bir köpek, ekiplerce belediyenin geçici hayvan barınağına götürüldü.

Yaşadıklarını anlatan Duru Fidanboylu, okulun bahçesinde gezdiği sırada köpeğin saldırısına uğradığını, bir velinin yardımıyla kurtulduğunu söyledi.

Saldırı nedeniyle çok korktuğunu belirten Fidanboylu, karnında izlerin olduğunu ifade etti.
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'Çocuğumun psikolojisi bozuldu'

Baba Hüseyin Fidanbolu ise kızının yaralanması nedeniyle çok endişelendiğini belirterek, insanların okul çevresine mama bırakmalarını, burayı hayvanların yaşam alanları olarak algılamalarına neden olmalarını doğru bulmadığını söyledi.

Herkesin kendi evinin önünde köpeğini beslemesi gerektiğini ifade eden Fidanboylu, "Aynı gün aynı okulda iki vaka daha yaşanmış. İki çocuk daha köpeğin saldırısına uğramış. Konu adli vaka oldu. Ben kızıma devlet hastanesinde kuduz iğnesi vurduruyorum. Üç iğnesi daha yapılacak. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, evin bahçesine bile çıkartsam köpek sesi duyduğunda koşarak eve geliyor. Evden çıkmak bile istemiyor. Benim bir günde dört kez Bodrum'a gidip gelmem 2 bin lira. Biz maddi durumu iyi olmayan insanlarız" diye konuştu.

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