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Sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası oldu

Kilis’te birçoğu küpeli olan köpekler, vatandaşların korkulu rüyası olurken.

08 Eylül 2019 Pazar 14:04
Sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası oldu

Kilis’te birçoğu küpeli olan köpekler, vatandaşların korkulu rüyası olurken., vatandaşlar yorun okulların açılacağını köpeklerin toplatılmasını istediler.


Çevre il ve ilçelerden, köylerden getirilerek Kilis kent merkezi yakınlarına bırakılan köpeklerin sokaklarda sürüler halinde dolaşması vatandaşları korkutuyor. Yarın 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle okula gidecek çocukların velilerini sokak köpekleri endişelendiyor.Kilisliler, gece geç saatlerde daha fazla görülen köpek sürüleri yüzünden ne yapacağını şaşırıyor. Kilis Belediyesinin sokak köpeklerini toplayarak barınağa götürmesine karşın her geçen gün sayısı daha da artan köpeklerin çevre il, ilçe ve köylerden getirilerek şehre bırakıldığı belirtildi. Köpeklerin bir kısmında kulak küpelerinin olduğu gözlenirken, diğerlerinin ise sahipleri tarafından sokağa terk edildikleri tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:04
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