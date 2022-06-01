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Yerel Sokak köpekleri dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar anbean böyle kaydedildi
Yerel

Sokak köpekleri dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar anbean böyle kaydedildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evine giderken 15 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 29 yaşındaki Hasret Şişman, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Genç kadın olayın şokunu üzerinden atamazken korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 16:56:00 - 2022-06-01 17:11:47

Zonguldak’ta işyerinden evine gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 29 yaşındaki Hasret Şişman dehşeti yaşadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Devrek ilçesinde bir mağazada çalışan 29 yaşındaki Hasret Şişman; önceki gece işten tıkarak evinin yolunu tuttu.

15 sokak köpeği birden saldırdı

15 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kız, olayın şokunu üzerinden atamadı. Elindeki poşetleri kullanarak kendini savunan Şişman, köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yolunda ilerlemeye çalışan genç kızın bir anda köpeklerin saldırısına uğrayarak kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

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