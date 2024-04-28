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Yerel Sokak köpekleri 12 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Yerel

Sokak köpekleri 12 yaşındaki çocuğa saldırdı!

Yeniakit Publisher
2024-04-28 15:50:00 -
Sokak köpekleri 12 yaşındaki çocuğa saldırdı!

İstanbul Kağıthane'de mezarlıkta başıboş bir köpek 12 yaşındaki çocuğu ısırarak yaraladı.

İstanbul Kağıthane'de mezarlıkta başıboş bir köpek 12 yaşındaki çocuğu ısırarak yaraladı.

Kağıthane’de mezarlıkta başıboş bir köpek, korkup kaçan 12 yaşındaki çocuğu ısırdı.

Bacağından yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar bu olayın, sokak hayvanlarının kontrol altına alınması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini söylediler. (İLKHA)
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