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Yerel

Sokak köpeğini öldüresiye döven adamın cezası belli oldu

İstanbul'da tavuklarına saldırdığını iddia ederek mahallelinin beslediği sokak köpeğini sopayla feci şekilde döven adama, köpeğin tüm tedavi masraflarını üstlenme ve 100 kilogram mama bağışlama cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 14:50:00 -

İstanbul, Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi’nde tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle ‘Duman’ isimli sokak köpeğini sopayla feci şekilde döverek yaralayan H.K., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheli H.K., Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunda olay günü 8 tavuğunun yerde ölmüş vaziyette olduğunu gördüğünü söyleyen şüpheli, “Tavuğu köpeğin ağzından almaya çalışırken köpek üzerime geldi. Sonrasında köpeğe vurarak tavuğu almaya çalıştım. Tavuk öldü yere düştü, köpek de kaçtı. Ben kendim hayvan beslerim. Kasten köpeği dövme gibi bir durumum söz konusu değildir. Çok pişmanım, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

Masrafları üstlenip mama bağışlayacak

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebini reddederek şüpheli H.K. hakkında haftada 2 gün imza atma ve 1 yıl boyunca Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün belirleyeceği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaraladığı köpeğin tüm bakım ve masrafları ile 1 yıl boyunca mama gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca şüpheli hakkında 15 gün içerisinde bir hayvan barınağına 100 kilogram mama yardımında bulunması şeklindeki adli kontrol hükmü uygulandı.

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