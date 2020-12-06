  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Sokak kısıtlamasında taşlı sopalı kavga! 20 yaralı
Yaşam

Sokak kısıtlamasında taşlı sopalı kavga! 20 yaralı

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yaşanan taşlı sopalı kavgada 20 kişi yaralandı. İhlal yapan şahıslar hakkında polis ceza yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:53:00 -

Diyarbakır’da sokak kısıtlaması saatinde park kavgası nedeniyle kavga çıktı. Taşlı sopalı çıkan kavgada 20 kişi yaralandı. Polis herhangi bir olaya karşı mahalleyi ablukaya alırken ihlal yapanlara da ceza yazdı.

Silahla havaya ateş açtı

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 838. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde bir kişi aracıyla geri gelirken Koyuncu ailesinin aracına çarptı. Çarpma sonrası tartışma çıkınca şahıs belindeki silahı çıkartarak havaya ateş açtı.

 

Koyuncu ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri şahsın silahına el koyarak ifadesi alınması üzere karakola götürdü. Bugün öğle saatlerinde şahsın ailesi Koyuncu ailesinin kapısına kısıtlama saati içerisinde gelerek taşlı sopalı eve saldırdı.

Sokak kısıtlamasındaki kavgada 20 yaralı

 

Saldırma sonucu çocuk, kadın olmak üzere 20 kişi yaralandı. Kavgaya haber verilmesi üzere çevik kuvvet ekipleri sevk edilmesi sonrası taraflar güçlükle ayrılırken, yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tarafların karşı karşıya gelmemesi için çevik kuvvet ekipleri mahalleyi ablukaya aldı.

Koyuncu ailesinden Hamza Koyuncu, kardeşi ve kuzeninin aracına bir şahıs tarafından geri geri vurulduktan sonra başlayan kavga olduğunu aktardı. Koyuncu,

“Dün akşam amcam oğlu ve kardeşim aracını park etmişler şahıs geri geri gelip araca vurmuş. Amcam oğlu da neden vurduğunu sorunca tartışma çıkmış. Şahıs 3 el havaya ateş etti, silahını polisler gelip aldı. Bu sabah tekrardan saldırdılar, görüntüleri çekip polise verdik. Onlar bizim haneden fazla burada gözleri kesiyor bizi” dedi.

Kısıtlama ihlaline ceza

Polis, kavgaya karışanlara kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti. Öte yandan yaşanan kavga anı ise bölgede bulunanların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler
Teknoloji

Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler

Çinli bilim insanları ilk kez yapay güneş adı verilen bir termonükleer reaktörünü test ettiler. Yapay Güneş’i sıcaklığı 200 milyon santigrat..
Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak
Gündem

Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, teröristbaşı Gülen’e yönelik bomba bir bilgiyi bu akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”..
Samsung'un gizli projesi sızdırıldı! Dönüm noktası
Teknoloji

Samsung'un gizli projesi sızdırıldı! Dönüm noktası

Samsung akıllı telefon kameralarında devrim niteliğinde bir çalışma yürütüyor. Tek lens ile 600 MP'lik bir kamera kurulumunun tasarımları in..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay