Sokak kısıtlamasında taşlı sopalı kavga! 20 yaralı

Diyarbakır’da sokak kısıtlaması saatinde park kavgası nedeniyle kavga çıktı. Taşlı sopalı çıkan kavgada 20 kişi yaralandı. Polis herhangi bir olaya karşı mahalleyi ablukaya alırken ihlal yapanlara da ceza yazdı.

Silahla havaya ateş açtı

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 838. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde bir kişi aracıyla geri gelirken Koyuncu ailesinin aracına çarptı. Çarpma sonrası tartışma çıkınca şahıs belindeki silahı çıkartarak havaya ateş açtı.

Koyuncu ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri şahsın silahına el koyarak ifadesi alınması üzere karakola götürdü. Bugün öğle saatlerinde şahsın ailesi Koyuncu ailesinin kapısına kısıtlama saati içerisinde gelerek taşlı sopalı eve saldırdı.

Sokak kısıtlamasındaki kavgada 20 yaralı

Saldırma sonucu çocuk, kadın olmak üzere 20 kişi yaralandı. Kavgaya haber verilmesi üzere çevik kuvvet ekipleri sevk edilmesi sonrası taraflar güçlükle ayrılırken, yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tarafların karşı karşıya gelmemesi için çevik kuvvet ekipleri mahalleyi ablukaya aldı.

Koyuncu ailesinden Hamza Koyuncu, kardeşi ve kuzeninin aracına bir şahıs tarafından geri geri vurulduktan sonra başlayan kavga olduğunu aktardı. Koyuncu,

“Dün akşam amcam oğlu ve kardeşim aracını park etmişler şahıs geri geri gelip araca vurmuş. Amcam oğlu da neden vurduğunu sorunca tartışma çıkmış. Şahıs 3 el havaya ateş etti, silahını polisler gelip aldı. Bu sabah tekrardan saldırdılar, görüntüleri çekip polise verdik. Onlar bizim haneden fazla burada gözleri kesiyor bizi” dedi.

Kısıtlama ihlaline ceza

Polis, kavgaya karışanlara kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti. Öte yandan yaşanan kavga anı ise bölgede bulunanların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.