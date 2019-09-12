0553 313 94 23

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir ilkokulun bulunduğu sokakta, okulun karşısına yeni bir okul daha yapıldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 23:38
Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir ilkokulun bulunduğu sokakta, okulun karşısına yeni bir okul daha yapıldı. Ortaokul olarak planlanan yeni binanın açılması ile iki okulun arasında kalan sokak yaya ve araç geçişine kapatıldı.


Çorlu’nun en eski eğitim - öğretim kurumlarından birisi olan Çorlu Gazi İlkokulu’nun bulunduğu Cemaliye Mahallesi Şube Sokak üzerinde eski jandarma binasının olduğu alana yeni bir okul binası yapıldı. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu adıyla yeni dönemde eğitim - öğretime açılan okuldaki öğrencilerin güvenliğini sağlamak için Şube Sokak her iki yönden araç ve yaya geçişine kapatıldı.



Bahçesiz okulun bahçesi sokak oldu


Bu durumun sadece bölge sakinlerine ya da vatandaşlara değil Gazi İlkokulu’nun öğrenci ve velilerine de sorun yaşattığını kaydeden Çağlar Burak Sarıgöz, “Benim öğrencim Gazi İlkokulu’nda, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nun gece bekçisi ve okul müdürü ile sıkıntı yaşadım. Okula geldiğimde kapı kapalıydı. Görevli kapıyı açamayacağını Yavuz Sultan Selim Ortaokulu müdürünün talimatı olduğunu söyledi. Elimizdeki malzemelerle, çocuklarımızla birlikte okulun hemen yanında oturmamıza rağmen dolaşarak okula ulaşmak durumunda kaldık. Burası devletin bir yolu, geçiş yolu. Okulun bir bahçesi yok, tören alanı yok. Çocukların oynayabileceği bir alan yok burayı çocukların güvenliğini gerekçe göstererek kapatmışlar. Ben eğer çocuğa bir zarar verecek olsam ben çocuğu çağırır her türlü zararı veririm, böyle bir bahçe olamaz. Bu kapının açık olmasını yaya geçişlerine kapalı olsa bile en azından okul giriş çıkış saatleri arasında yardımcı olunsun açılsın” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 23:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mayalı ekmek hamuru tarifi
    1. Mayalı ekmek hamuru tarifi
    2. Fransa Ulusal Meclis Başkanı hakkında..
    3. Rusya'da muhaliflerin ofisleri ve..
    4. Teslim edilmeyen okulları için..
    5. Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam..
    6. Evren varsayılandan daha genç olabilir
    7. Büyükçekmece’de Kerbela şehitleri..
    8. Sokak kapandı okul bahçesi oldu
    9. Emniyet Genel Müdürlüğü: 24. Dönem..
    10. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı..
    11. Bakan Kasapoğlu'ndan Sevilay Öztürk'e..
    12. Fırat Arslan maçı için nefesler tutuldu
    13. Hamas'tan Netanyahu'nun "ilhak"..
    14. Habur Çayı'na düşen çocuğun cesedine..
    15. İran Tedbir ve Kalkınma Partisinden AK..
    16. E-5’te zincirleme kaza: Trafik..
    17. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye..
    18. ABD'den skandal paylaşım! Bizle..
    19. Türk firmalarının Frankfurt Otomobil..
    20. "İngilizler başından beri yarı zamanlı..
    21. Sirkeli susamlı tuzlu kurabiye tarifi
    22. TİKA gönüllülerinden Cezayir’de "Şehit..
    23. Galatasaray Kulübünden açıklama:
    24. "Nazi Almanyası'ndan kaçanlara Türkiye..
    25. ABD Dışişleri Sözcüsü "Diyarbakır..
    26. "Şampiyon" ilk bölümüyle TRT 1'de..
    27. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    28. Diyarbakır'da sivillere yönelik terör..
    29. Trump'tan Bolton'a sert sözler: 2..
    30. Gloria Cup: Zalgiris Kaunas: 71 -..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor
    Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap