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Sokak hayvanlarını beslemek için oyuncak satıyor

Samsun’da 50 yaşındaki Songül Ünal, sokak hayvanlarını beslemek ve hasta hayvanların tedavisini yaptırmak için oyuncak satarak para kazanıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:02
Sokak hayvanlarını beslemek için oyuncak satıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oyuncak satarak geçimini sağlayan Songül Ünal (50), kazancının çoğunu sokak hayvanlarının bakımı için harcıyor.

İlçeye bağlı Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Songül Ünal, Köprülü Mehmet Paşa Parkı'nın yanında açtığı tezgahında oyuncak satarak geçimini sağlıyor. Hayvan sevgisi ile tanınan Ünal, kazandığı parayla sokak hayvanlarının bakımını bakıyor. Evinin önüne topladığı kedileri her gün mamayla besleyen Ünal, hasta ve yaralı sokak hayvanlarını da tedavi için veterinere götürüyor.

“Veterinerlerin hepsi beni tanır”

Hayvanları sevdiğini ifade eden Songül Ünal, "Vezirköprü’de ne kadar aç ve açıkta sokak hayvanı varsa hepsini ben beslemeye çalışıyorum. Bulduğum hasta ve bakımsız hayvanları hastalık saçmasınlar diye alıp veterinere götürüyor, tedavilerini yaptırıyorum. Bu yüzden Vezirköprü’deki veterinerlerin hepsi beni tanır. Bana 'Sen önce aç karnını doyur' diyorlar. Oyuncak ve hurda satarak kazandığım paranın büyük kısmını 70 civarında sokak hayvanın bakımına ayırıyorum. Bazen öyle oluyor ki elektrik ve su faturalarını ödeyemediğim anlar oluyor. Bu yüzden elektrik ve suyum kesiliyor. Sokak hayvanlarına herkes ilgi göstermeli" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:02
  1. Samsun
  2. Songül Ünal
  3. oyuncak
  4. sokak hayvanları
  5. Vezirköprü

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