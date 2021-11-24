Sokak çağrısı yapanlar gözaltına alındı mı? Son dakika haberi: Emniyet harekete geçti gezi artıkları yandı!
Döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilen vandallar sosyal medya üzerinden alçak bir provokasyona imza attı. Dolar kurundaki yükselişi bahane eden gezi artıkları, halkı sokağa çağıran alçak paylaşımlarda bulundu. Dolar kurunun düşmeye başlaması sonrası kirli oyunları ellerinde patlayan gezi artıkları, için emniyet harekete geçti. Halkı sokağa çağıran 271 hesap için harekete geçildi. Peki sokak çağrısı yapanlar gözaltına mı alınacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü, döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları manipüle ederek vatandaşların sokağa çıkmasına yönelik paylaşımda bulunan gezi artığı vandallar için harekete geçildiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."