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Spor Sokak basketbolu coşkulu başladı
Spor

Sokak basketbolu coşkulu başladı

Bu yıl 25’incisi organize edilen ve Merhum Beden Eğitimi Öğretmeni-Antrenör Süleyman Düdükcü anısına düzenlenen Sokak Basketbolu Atapark’tastart aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 13:24:00 -
Sokak basketbolu coşkulu başladı

Zevkli ve çekişmeli geçen ilk gün maçlarına basketbol severler yoğun ilgi gösterirken, bu durum sporcuların motivasyonunu artırdı.

3×3 sokak basketbolu turnuvasında toplam 41 takım minik, küçük, yıldız, genç ve büyükler olmak üzere 5 kategoride boy gösterecek. Turnuva bir hafta devam edecek.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek: “Basketbolun güzelliklerini halkımız arasındaki birlik ve beraberlik ruhunu basketbol yoluyla sporun birleştirici gücüne güvenerek güzel bir turnuva geçmesini temenni ediyorum. Giresun’umuz da kendini Giresun halkına adamış değerli hocamız Süleyman Düdükcü anısına düzenlediğimiz sokak basketbolu turnuvasına katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

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