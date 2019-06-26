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“Sokağın Enerjisi”nde sona yaklaşıldı

KOCAELİ (İHA) – Sepaş Enerji tarafından düzenlenen Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışmasına katılım sağlamak isteyenlere, kayıtların sonlanmasına son 10 gün kaldığı hatırlatıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:58
“Sokağın Enerjisi”nde sona yaklaşıldı

KOCAELİ (İHA) – Sepaş Enerji tarafından düzenlenen Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışmasına katılım sağlamak isteyenlere, kayıtların sonlanmasına son 10 gün kaldığı hatırlatıldı.


Hayatın her alanına ışık tutmak için yola çıkan Sepaş Enerji’nin, sokağın, sokağa ait olanın, sokağı sokak yapan seslerin ve insanların enerjisinden yola çıkarak düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasında sona gelindi. Son başvuru tarihi 5 Temmuz olan yarışmada, sokakların kendine has enerjisini fotoğraf sanatına en iyi yansıtan isimler aranıyor. Mustafa Seven’in önderliğinde düzenlenen yarışmada sokağın enerjisinde saklı kareleri en iyi yansıtan 3 kişi özel ödüllerin sahibi olacak.


5 Temmuz’a kadar Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da ikamet eden 18 yaşından büyük kişilerin ücretsiz olarak katılabileceği yarışmada genel kategorinin yanı sıra 21 yaş altı fotoğrafçıların eserlerinin değerlendirileceği Genç Objektif kategorisi de bulunuyor. Yarışmanın ilk üç kazananı Mustafa Seven ile Eylül ayında Gaziantep’e giderek sokak fotoğrafçılığı gezisine katılma imkânı yakalayacak.Mustafa Seven’den birebir ders alma imkanının yanı sıra birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye bin 500 TL para ödülü de verilecek. Genç Objektif Özel Ödülü kazananı da 1000 TL para ödülü verilecek.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:58
  1. fotoğraf
  2. sanat

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