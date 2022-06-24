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Yerel Sokağı temizlerken bulduğu 3 bin euroyu sahibine...
Yerel

Sokağı temizlerken bulduğu 3 bin euroyu sahibine...

Şanlıurfa'da, temizlik işçisi Yusuf Akın, sokakta bulduğu cüzdandaki 3 bin euroyu sahibine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 15:39:00 -
Sokağı temizlerken bulduğu 3 bin euroyu sahibine...

Şanlıurfa'da, temizlik işçisi Yusuf Akın, sokakta bulduğu cüzdandaki 3 bin euroyu sahibine teslim etti. Cüzdanıyla parasına kavuşan Mehmet Öztürk, Akın'a sarılıp teşekkür etti.

Birecik Belediyesi'nde 4 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Yusuf Akın, Meydan Mahallesi'nde sokakları süpürdüğü sırada yerde cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden Akın, içinde kimlik ve 3 bin euro buldu. Akın'ın verdiği bilgi üzerine belediye görevlileri, kimliğinden telefonuna ulaştıkları Mehmet Öztürk'ü aradı. Öztürk, daha sonra temizlik işçisinin yanına giderek içinde 3 bin euro olan cüzdanını teslim aldı. Cüzdanını bulan Akın'a sarılarak teşekkür eden Mehmet Öztürk, "Cüzdanı kaybettiğimi anlayınca büyük üzüntü yaşadım. Bulunduğunu duyunca çok mutlu oldum" dedi.

'Emanetini Teslim Ettim'

Temizlik işçisi Yusuf Akın ise yerde cüzdanı bulduktan sonra sahibini aradığını belirterek, "İçinde para bulunan cüzdan sahibine ulaşarak emanetini ona teslim ettim. Şimdiye kadar alnımın teriyle kazandım, boğazımdan haram lokma geçmedi" diye konuştu.

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