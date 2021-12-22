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Dünya Sokağa terk edilen bebeği, köpekler hayatta tuttu
Dünya

Sokağa terk edilen bebeği, köpekler hayatta tuttu

Hindistan'da sokağa terk edilen yeni doğmuş bir bebek, yavru köpeklerin bulunduğu köpek yuvasının sıcaklığı sayesinde hayata tutundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 10:39:00 -
Sokağa terk edilen bebeği, köpekler hayatta tuttu

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Lormi bölgesinde yer alan Saristal köyünde, tarlaya terk edilmiş bir yeni doğan kız bebek bulundu. Bebeğin henüz yenidoğan olmasına ve soğuk havaya rağmen geceyi atlatabilmiş olmasını bir mucize olarak nitelendiren köylülere göre, küçük bebeği hayatta tutan şey, içerisinde olduğu köpek yuvası oldu.

Köpek yuvasında yavru köpeklerin yanıbaşında bulunan bebek, ağladığını duyan köylüler tarafından kurtarıldı.

'Anne köpek yuvaya taşımış olabilir'

Köylüler, henüz göbek kordonu dahi üzerinde olan bebeği anne köpeğin fark ettiğini ve onu yuvasına taşıyarak, yavru köpeklerle birlikte sıcak kalmasını sağladığını tahmin ediyor.
Munnalal Patel isimli bir yerel temsilci, tarlaya çalışmaya giden bir grup köylünün sabah saat 11 civarında yeni doğan bebeği bulduğunu ve sağlık kontrolü için bebeği hastaneye götürdüklerini anlattı.
Akanksha ismi verilen bebeğin durumuna ilişkin emniyet yetkililerine de bilgi verildiği aktarıldı.

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Yorumlar

tangur tungur diye dalga geçeni yazanı bulup siken türk

Ergenekon (Uruganı Kon)
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