Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı

AMASYA (İHA) – Amasya’nın Suluova ilçesinde esnaflık yapan Recep Artut (43) korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayarak dükkânının önüne bir kap yemek bir kap su bıraktı.

Sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarının ve doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için dükkânının önüne yemek ve kabı bıraktığını ifade eden Artut konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kovid- 19 sebebiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de 4 gün sokağa çıkma yasağımız var. Dolayısıyla sokak hayvanlarımızın aç susuz kalmaması adına bir kap su bir kap yemek onlar yeterli olacaktır. Onlar da bizim gibi can taşıyorlar ve bizlerin yaşama hakları olduğu gibi onlarında yaşama hakkı vardır. “