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Yerel

Sokağa çıkma yasağında İstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'un meydanları boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Eminönü ve Karaköy'deki sakinlik havadan görüntülendi.

2020-04-24 15:40:00 -
Sokağa çıkma yasağında İstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi

İstanbul'un da aralarında bulunduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta koronavirüs salgını nedeniyle dört günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağın ikinci gününde İstanbul'un tarihi meydanları ve sokaklarındaki sakinlik göze çarptı. İnsan kalabalığının çok yoğun olduğu Eminönü Meydanı, Karaköy, onlarca balıkçının sıra sıra dizildiği Galata ve Unkapanı Köprüsü ile her gün binlerce kişinin geçtiği Taksim Meydanı'yla İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

 

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Yorumlar

halil eren

dün de anıtkabiri çekseydiniz keşke..500 tane umursamaz, milletin canını hiçe sayan, luppo alanlardan daha zararlı ,düşüncesiz ama zengin cahil topluluğu vardı.
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