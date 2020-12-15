Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkmanın cezası ne kadar?

Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı hafta içi; saat 21.00 ile 05.00 arası, hafta sonu ise; Cuma günleri saat 21.00’den Pazartesi sabah 05.00’e kadar devam edecek. Bu kısıtlamalara uymayan vatandaşlara da para cezası verilecek. Kısıtlama saatlerinde yasağı çiğneyen ve sokakta olan vatandaşlara ilk olarak kolluk kuvvetleri evlerine dönmeleri için uyaracak. Gereken durumlarda yardım edecek.

Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkmanın cezası nedir?

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen evlerine dönmeyen vatandaşlara 3186 TL para cezası uygulanacak. Para cezasını bilmelerine rağmen evine dönmeyenler için Türk Ceza Kanunu’nda bulunan Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre tedbirlere uymayan kişi veya kişiler iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.