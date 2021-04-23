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Sağlık Sokağa çıkma yasağında aşı yaptırılabiliyor mu?
Sağlık

Sokağa çıkma yasağında aşı yaptırılabiliyor mu?

Hafta sonu korona aşı randevusu veriliyor mu? Koronavirüs aşı sırası gelen vatandaşların vakit kaybetmeden aşı randevusu alması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve hekimler tarafından sık sık dile getiriliyor. Pek çok kişi hafta sonu korona aşı randevusu almanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, korona aşı randevusu nasıl alınır? İftardan sonra korona aşısı yaptırılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 18:35:00 -
Sokağa çıkma yasağında aşı yaptırılabiliyor mu?

Koronavirüs aşı uygulaması sürüyor. Son olarak 55 yaş için aşı randevu sistemi açıldı. Pek çok kişi hafta sonu ve iftar sonrası saatler için korona aşı randevusu almalarının mümkün olup olmadığını merak ediyor. Peki, hafta sonuna korona aşı randevusu veriliyor mu?

Sokağa çıkma yasağında aşı yaptırılabiliyor mu?

Türkiye’de korona aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Öncelikle sağlık çalışanları aşı olduktan sonra yaş grubuna göre aşı takvimi oluşturuldu. Son olarak 55 yaş üstü vatandaşlar, öğretmenler ve sporcular aşı randevusu almaya başladı. Aşı uygulaması her gece 00.00’a kadar sürüyor. Ayrıca hafta sonları da aşı yapılabiliyor.

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