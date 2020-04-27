Sokağa çıkma yasağı nedeniyle işe gidilemeyen günlerin yıllık izinden sayılır mı?

Sokağa çıkma yasağında çalışanın ücreti kesilir mi? sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde şu şekilde cevaplandırdı: “Sokağa çıkma yasağı uygulamasında işe gidemeyen çalışana işveren ücret öder mi? Son bir haftadır çalışanlardan ve işverenlerden bu soruyu sıkça alıyorum. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağında kimlerin çalışacağı açıklandı. Bu kişilerin dışında tüm çalışanlar yasak dönemi işe gidemeyecek. Bu dönemde maaşlarını tam alabilecekler mi? Kimi işverenler de, ‘yasak nedeniyle çalışılamayan günlerin yıllık izinden düşülüp düşülemeyeceğini’ soruyor. Hepsine tek tek değineyim.

Sokağa çıkma yasağı maaştan kesilir mi?

Sokağa çıkma yasağı hem işveren hem de çalışan için zorlayıcı bir neden olarak sayılıyor. Burada da önemli olan süre, 1 hafta. Zorlayıcı nedenden dolayı çalışamama süresi bir haftayı geçerse durum değişiyor. Eğer, sokağa çıkma yasağı bir haftadan uzun sürerse ve çalışan bir haftadan uzun süre işe gelemezse, işveren o bir hafta boyunca çalışana yarım maaş öder. Eğer süre bir haftayı geçerse o zaman işveren ücret ödemek zorunda değil. Bir haftadan sonra da işveren, çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırabilir. İş kanunu, işverene bu hakkı tanıyor. Ancak son çıkan kanuna göre de işverenler, 3 ay boyunca çalışanlarını işten çıkaramıyor. Dolayısıyla işten çıkarma diye bir durum söz konusu değil. Bunlar iş kanununda işverene tanınan haklar. İşveren isterse bir haftalık sürede tam maaş yatırabilir, yarım maaş hakkını kullanmayabilir.

Gelelim, ‘Yasakta, çalışılamayan günler yıllık izinden düşülür mü?’ sorusuna. Yıllık iznin şartları yasayla belirlenmiş. Bunun dışında bir uygulama yapılamaz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle işe gelinemeyen günler yıllık izinden düşülemez. Ancak işveren çalışılmayan günler için telafi çalışması yaptırabilir.