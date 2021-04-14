Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
Hafta içi sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma kararı alındı. Hafta içi sokağa çıkma saatleri de değişti. Bu sebeple pek çok kişi sokağa çıkma saatlerini araştırıyor. Hangi şehirlerde saat kaçta sokağa çıkma yasağı başlıyor?
Türkiye’de artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. Kısmi kapanma sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu yasakları uygulanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
13 Nisan Salı günü kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde hafta içi ve hafta sonu yasaklarının uygulanacağını belirtti. Hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında yasaklar uygulanıyor. 14 Nisan Çarşamba saat 19.00’da başlayan yasak 15 Nisan Perşembe sabah 05.00’te sona erecek.
Cuma akşamları 19.00’da başlayacak yasak ise pazartesi 05.00’te sona erecek.