21 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Sokağa çıkma yasağı pazartesi kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Sokağa çıkma yasağı pazartesi kaçta bitecek?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulama cumartesi saat 20.00'de başladı ve pazar saat 10.00'da sona erecek. 22 Kasım Pazar saat 20.00'de başlayacak kısıtlama 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e sona erecek.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.