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Gündem Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok yeni tedbir uygulanmaya başladı. Milyonlarca kişi sokağa çıkma yasağının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? | Sokağa çıkma yasağı pazar günü kaçta bitiyor? | Sokağa çıkma yasağı pazartesi günü kaçta bitecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:18:00 -
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgını tedbirlerinin bir kısmı yeniden uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra yüz yüze eğitime de ara verildi. Peki, sokağa çıkma yasası saat kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Milyonlarca kişi sokağa çıkma yasağı saatini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulama, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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