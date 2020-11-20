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Gündem Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?
Gündem

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması yeniden hayata geçti. Buna göre, hafta sonları; 10:00­ - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı söz konusudur. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacaktır. Peki 65 yaş üzere sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:59:00 -
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

Artan koronavirüs vaka sayıları sonrası Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine yeni kısıtlamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine’de masaya yatırıldı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüsü tedbirlerine göre, hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Okullar yıl sonuna kadar uzaktan eğitim ile devam edecek. Restoranlar sadece paket servis hizmeti verecek. AVM ve marketler 20.00'da kapanacak.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da uygulanacak sokağa çıkma yasaklarının başlayacağı tarihi ve kimin hangi saatlerde sokağa çıkabileceğini açıkladı. Haftasonu saat 10:0 ila 20:0 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü başlıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar sadece 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. 20 yaş altı ise 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

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