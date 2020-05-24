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Ekonomi

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? | Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Koronavirüs salgını sebebiyle hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Son olarak 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pek çok vatandaş “Sokağa çıkma cezası ne kadar?” , “Yasakta sokağa çıkanlar ceza alıyor mu?” , “Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ne kadar ceza veriliyor?” ,”Sokağa çıkmanın cezası ne kadar?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:10:00 -
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? | Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Koronavirüs salgının önüne geçilmesi için ülkemizde belli şehirlerde hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ramazan bayramı sebebiyle 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İşte, detaylar.

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? | Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi.

Genelgede sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza uygulanacağı belirtildi. Cezai uygulamayla ilgili olarak genelgede şu ifadeler yer alıyor:

Söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem uygulanacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak."

Buna göre sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

 

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