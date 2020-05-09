Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan yollar havadan görüntülendi

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Fatih’te boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Korona virüse (covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak’ta haftasonu geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamanın ilk gününün sabah saatlerinde geçtiğimiz haftalarda uygulanan kısıtlamalarda olduğu gibi İstanbul genelinde yine sessizlik hakimdi.

İstanbul’un en işlek noktalarından olan ve kısıtlama kapsamında boş kalan Fatih’in en işlek noktaları Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı havadan görüntülendi.