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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilmeye başladı

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbullular evlerine çekilmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 00:47:57 -
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilmeye başladı

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbullular evlerine çekilmeye başladı. E-5 karayolunda trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü.


Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul’un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama saat 24.00 itibari ile başladı. İstanbullular yavaş yavaş evlerine çekilirken E-5 karayolunda trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü.

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