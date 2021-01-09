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Gündem Sokağa çıkma kısıtlamasında yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti
Gündem

Sokağa çıkma kısıtlamasında yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti

15 gün önce Antalya'da sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ceza kesilen ancak kalacak yerinin olmadığı öğrenilince cezası iptal edilen Ali Çift'nin hayatı Ankara Valiliği sayesinde değişti. Çift, şimdilerde yerleştirildiği inşaat firmasında çalışmaktan çok memnun.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 10:57:00 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti

Antalya'da, 15 gün önce turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiftçi'ye, sokak kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Daha sonra iş bulmak için Antalya'da bulunduğu ve sokaklarda yaşadığı ortaya çıkan Çiftçi'nin para cezası Emniyet Genel Müdürlüğü'nce iptal edildi. Ankara'ya getirilen ve Kimsesizler Oteli'ne yerleştirilen Çiftçi, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Çankaya ilçesinde bulunan inşaat firmasında işe yerleştirildi.

"Benim için çok güzel bir fırsat oldu"

Geçen pazartesi günü iş başı yapan Çiftçi, ceza kesilmesinin ardından Ankara'ya getirildiğini ve hayatında değişimler olmaya başladığını belirterek, "Şu anda sevdiğim işi yapıyorum. Bu benim için güzel bir fırsat oldu. 2021 yılı bana büyük bir şans getirdi. Pazartesi günü işe başladım. Ben daha önceden bu işleri yapıyordum. Geçmişteki sıkıntılarımdan dolayı eşimden ayrıldım. Çocuğum var. Maddi sıkıntılardan dolayı ve işsizlikten dolayı ayrılmak zorunda kalmıştım. Şu an işim var çalışıyorum. Bu bana güzel bir gelecek oldu. Çok mutluyum. Hayalim ilerde yeni bir yuva kurmak, çocuğumun geleceğini sağlamak. Çalışma ortamımız benim için aile oldu. Kalacak yerim var, işim var bundan iyisi olmaz" dedi.

"Geleceğe umutla bakıyor"

İnşaat firmasının kamp amiri Necmettin Yılmaz ise, Ali Çiftçi'den memnun olduklarını söyleyerek, "İlk geldiği zamanki tedirginliklerini atlattı. Bakışı bile değişti artık. Geleceğe umutla bakıyor. Kendisinden çok memnunuz. İşine önem gösteriyor. Tedirgin olduğu konular tamamen gitti. Ailesine yardım edebileceği için bazen duygulanıyor. Çocuğuna gelecek sunmak için hazırlıklara başlayacak. Ali için olumsuzluklar artık 2021 yılında bitti. Ali ailemizin bir parçası, ağabey kardeş ilişkisi içinde sonuna kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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