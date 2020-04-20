Sokağa çıkma kısıtlamasında üzerinde eroin ile yakalandı

Denizli’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında üzerinde 50 gram eroin ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri durumundan şüphelenerek bir aracı durdurup arama yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında 50 gram eroin ele geçirildi. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari para cezası da uygulandı.