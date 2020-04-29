  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkan eşek sahibini arıyor

Aydın’da koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezine gelen eşek, sahibi bulunana kadar barınakta bakılıyor.

2020-04-29 10:38:00 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkan eşek sahibini arıyor

Aydın’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu yolunu şaşırıp kent meydanına gelen ve şehir merkezinde başıboş dolaşan eşek, Büyükşehir Belediyesi’nce bakımı yapılmak üzere barınağa götürüldü. Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç, şehir merkezini mesken tutan başıboş eşeğin sahibi kim ise belediyeden teslim alabileceğini belirtti.

Barınağa götürülüp bakımı yapıldı

Sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan Kent Meydanı’nda bir süre vakit geçirdikten sonra şehir merkezindeki bomboş cadde ve sokaklarda gezinti yapan eşek, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince şehir merkezinden alınıp hayvan barınağına götürülmüştü. Bakımı yapılan ve karnı doyurulan eşeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri firari eşeğin sahibine seslenerek eşeğini belediye hayvan barınağından teslim alabileceğini belirttiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı