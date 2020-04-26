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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasında minibüsten hırsızlık

Adana’da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, bir kişi yüzünü maske ile kapatıp minibüsün camını kırarak içerideki poşeti çaldı.

2020-04-26 13:02:04 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında minibüsten hırsızlık

Adana’da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, bir kişi yüzünü maske ile kapatıp minibüsün camını kırarak içerideki poşeti çaldı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir anahtarcıda çalışan Muhammet Karakoç, sabah kalkıp balkona çıktığında evin önündeki minibüsün camının kırık olduğunu fark etti. Hemen aşağı inen Karakoç, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde yüzünü maske ile kapatan bir kişinin minibüsün camını kırıp daha sonra kapıyı açarak bindiğini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki kameralara da yansıyan olayda, zanlının minibüse binip bir poşet alarak indikten sonra minibüsün etrafında gezmeye devam ettiği, araca tekrar bindiği ve daha sonra gittiği görüldü.

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