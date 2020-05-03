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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasında hava almak için evden çıktı, polisi görünce kaçtı

Sultanbeyli’de sokağa çıkma kısıtlamasında evden çıkan bir vatandaşın polis aracını görünce eve kaçması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:03:55 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında hava almak için evden çıktı, polisi görünce kaçtı

Sultanbeyli’de sokağa çıkma kısıtlamasında evden çıkan bir vatandaşın polis aracını görünce eve kaçması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerindeki evinden çıkan bir vatandaş, evin önünde hava almaya başladı. Bu sırada Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı aracı gören şahıs hızla eve koştu. Böylece şahıs, saniyeler sonra evin önünden geçen polislerin ceza yazmasından kurtuldu. Şahsın polisten kaçması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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