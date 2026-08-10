Koyunları kesip kendileri ‘DEM’lendiler! Yöneticilere et, işçiye tavuk döner

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DEM Partili Iğdır Belediyesi’nin işçilere verdiği değer, “Bu kadarına da pes” dedirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde gözlerin üzerlerinde olduğu DEM Partili belediyelerin daha sağduyulu çalışmaları beklenirken, kendi midelerini düşünüp emekçileri görmezden gelmeleri tepkilere neden oldu.

YÖNETİME KOYUN, İŞÇİYE TAVUK

Iğdır’da belediyenin inşasına başladığı “Yaşam Merkezi” projesi için tören düzenlendiği ve gelenek nedeniyle iki koyun kesildiği öğrenildi. Ancak koyun etinin belediye yönetimi ve davetliler tarafından yenildiği, Yaşam Merkezi’nin inşaatında çalışan işçilere ise tavuk dürüm yedirildiği öğrenildi.

“İŞTE IĞDIR BELEDİYESİ’NİN FARKI”

İşçilerden biri çektiği video ile duruma tepki gösterdi. Törenin düzenlendiği alanı ve işçileri kameraya kaydeden inşaat işçisi şunları söyledi:

“Arkadaşlar, Iğdır Belediyesi’nin Yaşam Merkezi işini yapıyoruz, temelinin demirini bağlıyoruz. Hemen yanımızda 2 tane koyun kestiler, yemek yaptılar. Bu işçilere yemek vermediler. Bu işçiler kendi ceplerinden yemek istediler. İşte Iğdır Belediyesi’nin farkı. Şurada koyun kesip kırmızı et yiyorlar, bu garibana tavuk veriyorlar. Eyvallah.”