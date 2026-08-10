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Gündem Koyunları kesip kendileri ‘DEM’lendiler! Yöneticilere et, işçiye tavuk döner
Gündem

Koyunları kesip kendileri ‘DEM’lendiler! Yöneticilere et, işçiye tavuk döner

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DEM Partili Iğdır Belediyesi’nin temel atma töreninde iki tane koyun kesildi ve pişirildi. Ancak koyun etini belediye yöneticilerinin yediği, inşaatta çalışan işçilerin ise tavuk döner yediği ortaya çıktı. Emekçiler duruma tepki gösterdi.

 yeniakit.com.tr 

DEM Partili Iğdır Belediyesi’nin işçilere verdiği değer, “Bu kadarına da pes” dedirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde gözlerin üzerlerinde olduğu DEM Partili belediyelerin daha sağduyulu çalışmaları beklenirken, kendi midelerini düşünüp emekçileri görmezden gelmeleri tepkilere neden oldu.

YÖNETİME KOYUN, İŞÇİYE TAVUK

Iğdır’da belediyenin inşasına başladığı “Yaşam Merkezi” projesi için tören düzenlendiği ve gelenek nedeniyle iki koyun kesildiği öğrenildi. Ancak koyun etinin belediye yönetimi ve davetliler tarafından yenildiği, Yaşam Merkezi’nin inşaatında çalışan işçilere ise tavuk dürüm yedirildiği öğrenildi.

“İŞTE IĞDIR BELEDİYESİ’NİN FARKI”

İşçilerden biri çektiği video ile duruma tepki gösterdi. Törenin düzenlendiği alanı ve işçileri kameraya kaydeden inşaat işçisi şunları söyledi:

Arkadaşlar, Iğdır Belediyesi’nin Yaşam Merkezi işini yapıyoruz, temelinin demirini bağlıyoruz. Hemen yanımızda 2 tane koyun kestiler, yemek yaptılar. Bu işçilere yemek vermediler. Bu işçiler kendi ceplerinden yemek istediler. İşte Iğdır Belediyesi’nin farkı. Şurada koyun kesip kırmızı et yiyorlar, bu garibana tavuk veriyorlar. Eyvallah.

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Yorumlar

Murat

Ama meydanlarda eşşek gibi bağırırlar Halk laaa rın eşit liii ğiiiii diye.Çakallaaar.

Ahlak sorunu

Zıkkımın pekinide yeseydiniz utanmazlar. O koyunlarıda kesin beleşe yemişlerdir. Bu ülkede bir kesim dürüstce helal emek veriyor, bir kesimde haramı küfesiyle götürüyor doymuyor.
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