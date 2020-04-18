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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı.

2020-04-18 01:05:01 -
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Bursa’nın en işlek caddeleri havadan böyle görüntülendi.


Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olduğu Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi. Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta gece yarısı itibariyle 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Saat 00.00 olmasıyla Bursalılar evlerine çekilirken, Bursa’nın en işlek caddelerinden olan, Altıparmak, Heykel ve Setbaşı sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis ekipleri kontrol noktaları oluşturarak Bursalılara sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

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