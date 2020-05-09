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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bebek Sahili bomboş kaldı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bebek Sahili bomboş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:13:04 -
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bebek Sahili bomboş kaldı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bebek Sahili bomboş kaldı. Boş kalan sahil drone ile havadan görüntülendi.


Yeni tip korona virüsün yayılımını önlemek amacıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, bu hafta sonu da uygulanıyor. Dün gece yarısı itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da yaşanan yoğunluk da sona erdi. Vatandaşların yoğun olduğu Bebek Sahili ise bomboş kaldı. Boş kalan sahil drone ile havadan görüntülendi.

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