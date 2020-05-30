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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması İstanbul’da başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 00:49:23 -
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması İstanbul’da başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişinde yoğunluk oluştu.


Bugün market, bakkal ve kuruyemişçiler açık olacak


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması 14 Büyükşehir ve Zonguldak’da saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde denetimler de başladı. Trafik polisleri dubalama çalışması ile trafiği tek şeride düşürdükten sonra sürücü ve yolcuların belgelerini denetlemeye başladı. Yayınlanan genelgedeki muaf olan kişiler kimlik ve gerekli belgeleri gösterdikten sonra yollarına devam ederken; kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. Altunizade mevkisine kadar oluşan yoğunluğun ilerleyen dakikalarda son bulması bekleniyor.

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