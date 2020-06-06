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Yerel

Sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar Bebek Sahil’e akın ettiler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının haftalar sonra kaldırılmasının ardından vatandaşlar Bebek Sahil’e akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:14:42 -
Sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar Bebek Sahil’e akın ettiler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının haftalar sonra kaldırılmasının ardından vatandaşlar Bebek Sahil’e akın etti. Vatandaşların gelmesiyle yoğunlaşan sahil ve trafik drone ile havadan görüntülendi.


Hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince vatandaşlar Bebek Sahil’e akın etti. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda Bebek Sahil’e gelen vatandaşlar, yürüyüş yaparken bazıları da alanda balık tuttu. Vatandaşların gelmesiyle yoğunlaşan sahil ve trafik drone ile havadan görüntülendi.

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