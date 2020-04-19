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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı

19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

2020-04-19 01:10:36 -
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı

19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.


Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor alınan önlemlerde devam ettiriliyor. Haftasonu için yeniden geçerli 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul’da yaşanan yoğunluk sona erdi. Üsküdar meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.


Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Üsküdar Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü.

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